Falla su Whatsapp e Telegram, basta una foto per hackerarli

Nuovo allarme per la privacy degli utenti. Basta una foto per hackerare WhatsApp e Telegram, due popolari chat che insieme superano il miliardo di utenti. la falla riguarda le versioni web dei due servizi di messaggistica, un modo per chattare direttamente dal computer. Il codice malevolo è nascosto all'interno di un'immagine "dall'aspetto innocente": non appena la vittima clicca sulla foto l'hacker può ottenere il pieno accesso ai dati archiviati dall'utente e può inviare file malevoli ai contatti, creando potenzialmente un attacco diffuso.