Facebook aggiorna la fotocamera: introdotte le Storie e i Direct

I social network, dei quali Facebook è il più utilizzato nel mondo, hanno cambiato il modo in cui le persone comunicano tra di loro, passando da una comunicazione diretta di messaggi inizialmente di testo per poi prediligere contenuti visivi, ad una "comunicazione della condivisione" in maniera creativa, spontanea e dagli ultimi anni anche istantanea.



Facebook ha recentemente testato tre nuovi strumenti in Irlanda e ora li introduce in 8 paesi: Taiwan, Ungheria, Italia, Argentina, Norvegia, Svezia, Spagna e Malesia.



La nuova Facebook Camera include:

- Fotocamera in-app, dotata di effetti creativi ed interattivi per stimolare il divertimento dei propri utenti e nuovi strumenti per migliorare l’esperienza di condivisione, della si può modificare la visibilità del post a seconda delle impostazioni della privacy. Per i contenuti acquisiti dalla fotocamera posizionata in alto a sinistra, la piattaforma rende le foto e i video più grandi in modo da renderli ancora più visibili.



- Direct, un’opzione ideata per condividere foto e video in mondo temporaneo con uno o più amici nello specifico. Con la nuova fotocamera, si possono condividere i propri contenuti con gli amici attraverso, con la possibilità di vederli fino a 2 volte. Dopo 24 ore da quando l’amico avrà visto la foto, il video, o un messaggio, questi spariranno e non potranno più essere rivisti, dinamiche che riprendono le peculiarità di Snapchat.



- Facebook Stories, nuovo formato che giunge dalla community di Instagram (acquistata da Facebook nel 2012) e dal collega Snapchat. Permette di condividere con gli amici foto e video della propria giornata nella propria Story, senza apparire sulla bacheca o nel News Feed, per poi scomparire dopo 24 ore. Gli amici possono rispondere inviando una risposta individuale in Direct.

Per aggiungere un contenuto alla storia, basta cliccare l’icona “La Tua Storia” sulla sinistra nella barra Storie in cima al News Feed.