Il nome, ha spiegato il vicepresidente di Apple Craig Federighi, viene dal lettore portatile di musica iPod. "Come l'iPod ha reinventato la musica in tasca, l'HomePod reinventa la musica a casa", ha dichiarato Federighi.



Tecnologicamente avanzato per garantire il miglior suono possibile in base alla conformazione della stanza in cui si trova, ha proseguito il manager, integra sei microfoni con cui 'riceve' i comandi vocali attraverso Siri sulla musica da riprodurre nel catalogo di Apple Music. Sempre via Siri offre news, condizioni del meteo e del traffico, sport, quotazioni azionarie e via dicendo. Disponibile a dicembre nei primi mercati, nei colori bianco e nero, avrà un prezzo di 349 dollari.



Sempre in tema di dispositivi, Apple ha poi mostrato due nuovi iPad Pro, con display da 10,5 e 12,9 pollici (il primo pesa appena 500 grammi), e un aggiornamento delle linee di pc portatili, i MacBook, e dei computer desktop, gli iMac. Tra questi spicca anche l'iMac Pro, il nuovo "Mac più potente di sempre", pensato per professionisti e con listino che parte da 5mila dollari.