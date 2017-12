Digital Award 2017, proclamati i vincitori: eccellenze innovative lombarde nei settori Moda e Design

I progetti - Uno spirito creativo e fortemente orientato al digitale caratterizza i sei progetti (tre nel settore moda, tre nel design). Questi i vincitori: Breath, di Breath Srl (propone una collezione di abbigliamento sportivo che aiuta le persone a ottenere una corretta respirazione nella pratica dello Yoga e del Pilates); Paper Try-on, di Eugenio Pugliese (progetto legato al brand Quattrocento che consente di potenziare la vendita degli occhiali online garantendo agli acquirenti la possibilità di un’esperienza tattile e di fitting); Virtual retail di ELSE Corp srl (attraverso la piattaforma ELSE - acronimo di Exclusive Luxory Shopping Experience - è possibile fare shopping in 3D e ordinare prodotti personalizzati); La MIA scarpa DIY di Opendot srl (scarpa estiva bella e funzionale progettata per bambini con deficit motori che indossano tutori ortopedici); MUSAA - Museo di Street Art Aumentata di Bepart (sviluppa un innovativo percorso di digitalizzazione del design finalizzato all’arredo urbano realizzando avamposti museali accessibili a tutti grazie alla tecnologia della realtà aumentata) e Cyrcus.it Design d’autore in digital fabrication di Denis Santachiara (movimento che promuove la manifattura digitale come nuova frontiera del design).



Le novità dell’edizione 2017 - Due le novità di questa edizione: il voto del pubblico in sala - che ha assegnato un ulteriore premio di mille euro - e i due premi speciali di 2.500 euro ciascuno stanziati dalla Camera di Commercio di Milano per le due imprese milanesi finaliste e maggiormente favorevoli, di più recente iscrizione al Registro Imprese e iscritte alla piattaforma Tavolo Giovani. “Creatività e capacità di innovazione dei giovani che fanno impresa rivestono un ruolo importante per il tessuto economico del nostro territorio e vanno valorizzati”, ha dichiarato Alvise Biffi, consigliere della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.



Un ospite d'eccezione - All’Auditorium Giovanni Testori di Milano era presente anche un ospite internazionale: Derrick De Kerckhove, noto sociologo belga e direttore scientifico di Media Duemila e dell’Osservatorio TuttiMedia.



L’importanza del digitale - “L’obiettivo del contest è riconoscere e premiare concretamente il valore di chi ha saputo vedere nel digitale un'opportunità di sviluppo per la propria impresa e di ottimizzazione del servizio offerto - ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini - L’edizione di quest’anno ci ha dato conferma del dinamismo e della vitalità del nostro tessuto imprenditoriale, che Regione Lombardia vuole continuare a valorizzare in modo sussidiario, perché innovazione e nuove tecnologie sono strumenti chiave per accrescere la competitività delle imprese e interpretare utilmente le rapide trasformazioni del mercato”.



“Tutte le imprese devono essere messe in condizioni di competere nel nuovo scenario digitale e le Camere di Commercio sono impegnate su più fronti per questo obiettivo. Il Digital Award rappresenta proprio l’opportunità di conoscere meglio esperienze di successo fatte realmente dalle imprese lombarde, traendone ispirazione e migliorando la loro motivazione a mettersi in gioco”, ha dichiarato il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio.



“Giunto alla terza edizione, il Digital Award ha consolidato il suo ruolo di osservatorio di cambiamento focalizzato sul territorio lombardo e community di imprenditori e start up che si allarga e interagisce. I progetti presentati quest’anno dimostrano quanto digitale non sia sinonimo di tecnologia, ma soprattutto leva per immaginare strategie e processi innovativi”, ha concluso il direttore di Meet the Media Guru Maria Grazia Mattei.