La storia del Ctrl-Alt-Canc: un errore di Microsoft

20:06 - Non voleva inserire un tasto solo per quell’opzione, David Bradley, il designer dell’Ibm che stava progettando la tastiera di Microsoft, così inventò l’espediente ctrl-alt-canc, una combinazione di tre tasti così distanti tra loro che non poteva essere digitata per caso e che in questi anni ha rappresentato l’unica via d’uscita per sbloccare il sistema.

A confessarlo è proprio Bill Gates in persona, in un intervento alla Harvard University, intervistato da David Rubenstein, prendendo le distanze da quest’invenzione. “È stato un errore di Microsoft” ha ammesso il co-fondatore dell’azienda. Sul tavolo, infatti, c’era un’altra proposta, quella di un tasto unico che permettesse sia il login nel sistema operativo che di accedere al task manager per interrompere le operazioni bloccate.



“Abbiamo sviluppato cose molto interessanti - ha ironizzato Gates all'evento per la raccolta fondi di Harvard - ma quella combinazione non è stata una di quelle”. Intanto però il designer della Ibm che si oppose al tasto unico è diventato una vera e propria star, con tanto di fan che corrono da lui per farsi autografare la tastiera. Lo stesso Bradley, per i 20 anni di IBM PC, aveva dichiarato: “Io posso aver inventato il Control-Alt-Canc, ma Bill Gates l'ha reso famoso”.



Tra detrattori ed entusiasti, in ogni caso questa combinazione di tasti è stata riproposta in tutti questi anni dal sistema operativo più diffuso al mondo, fino a diventare quasi un vero e proprio marchio di fabbrica.