Fb, ecco gli album condivisi: fino a 10mila foto

- Sempre più social, sempre più collaborativo. Gli sviluppatori di Facebook hanno annunciato una novità in arrivo in Europa nei prossimi mesi: “Ogni giorno centinaia di milioni di foto vengono caricate sui nostri profili – ha spiegato Bob Baldwin, ingegnere informatico di Palo Alto - Ora vogliamo rendere più semplice la condivisione delle immagini tra gli amici attraverso degli album di gruppo”.

In sostanza crolla il tetto delle mille foto, ogni utente con accesso all’album potrà infatti aggiungere un massimo di 200 scatti, e dato che questi album condivisi potranno accogliere fino a 50 amici, il conto è presto fatto: 10mila foto in un solo contenitore, un’enormità. In questo modo tutti gli scatti di un party, un matrimonio, una gita o qualsiasi altro evento vi venga in mente potranno confluire in un unico album, plasmando un vero e proprio mosaico di ricordi social.

Naturalmente sarà il creatore dell’album a decidere chi potrà contribuire e chi no - le impostazioni sulla privacy prevedono accesso pubblico, consentito solo ai contributori oppure anche ai loro amici - oltre a stabilire chi è autorizzato a taggare o a invitare altri a partecipare. “La cosa divertente del creare prodotti per Facebook è che non sai mai come verranno usati – conclude Baldwin – Siamo emozionati per il lancio perché crediamo che la gente sfrutterà questi album in modi imprevedibili”.