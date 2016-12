Ikea lancia l'app 3D: il divano lo "provi" a casa

- Chi acquista unnuovo non sarà più colto dall'amletico dubbio: "Ma come starà in? Per chi decide di arredare con i pezziarriva un aiuto tecnologico che sfrutta la. L'ultima versione dell’perpermette infatti, di visualizzare divani, armadi, letti e via dicendo all’interno della propriain versionee di testare "in loco" la resa di ogni cosa nel posto di destinazione.

Scannerizzando le pagine del, si potranno vedere filmati ea 360° e conoscere ladei prodotti. La novità consiste nella possibilità di provare virtualmente nella stanza il mobile selezionato dal catalogo svedese. Per accedere ai contenuti speciali, bastale pagine del catalogo con il simbolo (+).Le operarazioni da fare sono tutte piuttosto intuitive: si posiziona il catalogo Ikea nella stanza e nel punto esatto in cui si desidera installare il mobile o l’accessorio d’arredamento. Una volta inquadrato il catalogo nella stanza, il mobile o l’accessorio scelto appaiono in 3D direttamente all’interno della casa, proprio grazie alla realtà aumentata.

Non solo il prodotto viene visualizzato dove è piazzato il catalogo ma quest’ultimo è preso come riferimento per visualizzare il mobile in 3D con proporzioni e dimensioni corrette rispetto alle dimensioni della nostra stanza. La nuova versione del catalogo arriverà in Italia dal 26 agosto.