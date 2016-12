Google "riconosce" la Palestina: no di Israele

foto Dal Web

18:06

- Un cambiamento impercettibile, non più due parole ma una. Non più Territori Palestinesi, ma Palestina, Falestin in arabo. Il motore di ricerca più famoso del mondo ha cambiato l'intestazione della sua homepage all'indirizzo www.google.ps sdoganando il nome geografico ancora tabù nel vicino Israele. La decisione è stata presa dopo che l'Assemblea generale ha riconosciuto a novembre la Palestina come stato non membro dell'Onu.