Apple iWatch non va sui polsi tatuati

Brutte notizie per gli amanti della Apple con le braccia tatuate: sul web molti utenti segnalano che l'iWatch difetti nel rilevamento delle pulsazioni e nella connessione. Nei filmati pubblicati su Youtube si nota come il nuovo gioiellino di casa Apple, indossato su un polso tatuato, non senta il contatto con la pelle, chiedendo di inserire il pin ogni qualvolta che lo si usa.

Secondo gli acquirenti dal polso tatuato, non crasha solo l'applicazione per allenarsi, si hanno problemi nella ricezione delle notifiche e nell'uso stesso del dispositivo, rendendo praticamente inutile l'oggetto acquistato.



Il colosso di Cupertino non ha dato alcuna dichiarazione ufficiale a riguardo, ma il problema lo si può trovare nelle stesse spiegazioni che l'azienda fornisce. Si legge infatti che "il sensore della frequenza cardiaca usa la fotopletismografia, si basa sul fatto che il sangue è rosso perché riflette la luce rossa e assorbe quella verde".



Il dispositivo usa luci a led verdi per rilevare la quantità di sangue che scorre nel polso, e in questo senso i tatuaggi potrebbero interferire con questa tecnologia.