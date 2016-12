Whatsapp non chiuderà: la notizia era frutto di una traduzione sbagliata

12:25 - La società di Mark Zuckerberg qualche settimana fa ha annunciato la chiusura della chat di Facebook in favore di una nuova piattaforma chiamata "Messenger App". La notizia è stata data da diversi siti di news e tecnologia già da qualche giorno, ma ieri è stata ripresa, con un cospicuo ritardo dal sito del tabloid inglese Daily Mail che con un titolo ricco di giochi di parole ha ingannato qualcuno in Italia.

Alcuni siti italiani, avendo tradotto male o velocemente il titolo del Daily Mail "What'sApp with that? Facebook is to shut down its popular chat function forcing user to download its Messenger app" hanno pubblicato la notizia che Facebook avrebbe intenzione di chiudere Whatsapp. Nel giro di pochi minuti, sulle homepage di quasi tutti i siti dei giornali e di news italiani è cominciato ad apparire la notizia che Facebook avrebbe chiuso Whatsapp: notizia che veniva attribuita all’articolo del Daily Mail, il quale però parlava d’altro. "Facebook Messenger e WhatsApp hanno due utilizzi e mercati molto diversi, il primo è più un servizio di chat tra amici, il secondo sostituisce gli sms. Insomma l'uno non esclude e probabilmente non ucciderà l'altro". Queste le parole del co-fondatore del social network Mark Zuckerberg in un' intervista al New York Times.