Samsung lancia il Galaxy S5

21:23 - Impermeabile e con un rilevatore di impronte digitali per personalizzare lo sblocco del telefono e migliorare la sicurezza ma anche fare pagamenti con un tocco: Samsung toglie i veli al suo Galaxy S5, il dispositivo top di gamma che compete da sempre con l'iPhone. Lo smartphone che ha un display da 5,1 pollici e una fotocamera da 16 megapixel, arriva anche nella versione champagne, proprio come il melafonino, e sarà disponibile da aprile.

"Con il Galaxy S5, Samsung torna alle basi per focalizzarsi su cosa interessa di più ai consumatori, cioè migliorare la vita di tutti i giorni", dice JK Shin, Presidente and Capo della IT & Mobile Communications Division dell'azienda nel corso della presentazione al Mobile World Congress di Barcellona. Sullo smartphone, che offre connettività avanzata LTE, c'è anche il sistema S Health 3.0, con funzioni fitness che aiutano gli utenti a stare in forma. Monitora comportamenti, dieta, esercizi e battito cardiaco, grazie anche ad un ecosistema di app specifiche.