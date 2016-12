8 aprile 2014 Microsoft manda in pensione Xp: Bancomat salvi, Londra si preoccupa, la Rete ironizza Sarcasmo sul web nell'ultimo giorno di vita del sistema operativo che, dall'8 aprile, non riceverà più aggiornamenti sulla sicurezza. Il Regno Unito versa 7 milioni di euro per una copertura extra. Nessun problema per i Pos Tweet google 0 Invia ad un amico

15:00 - A 13 anni dal lancio, Microsoft manda in pensione Windows XP, uno dei sistemi operativi di maggiore successo della storia del colosso di Redmond. Da martedì 8 aprile non saranno più rilasciati aggiornamenti sulla sicurezza: i pc con Xp (in uso in un'impresa italiana su quattro) continueranno a funzionare ma potrebbero essere più a rischio. Smentiti problemi ai Bancomat mentre Londra versa 7 milioni di euro per una copertura extra. Ironie in Rete.

Il 30% dei pc di tutto il mondo, secondo una ricerca di NetMarketShare, monta ancora il sistema operativo lanciato in pompa magna nell'ottobre del 2001.



Anche l'Italia non ha prepensionato Xp: basti pensare che, secondo le rilevazioni di Idc, il 66% della Pubblica Amministrazione locale ha un parco macchine dotato per oltre il 50% del sistema in questione.



Quali rischi corrono gli utenti di Xp - L'assenza di nuovi aggiornamenti per la sicurezza potrebbe rendere i pc con Windows Xp più vulnerabili. Microsoft, infatti, non rilascerà ulteriori file utili a proteggere da nuovi virus o da intrusioni esterne. Secondo i più diffusi antivirus, questo si potrebbe tradurre in vita facile per gli hacker intenzionati a violare i computer.



I Bancomat e i Pos sono salvi - A dispetto delle voci rincorse negli ultimi giorni, nessun problema toccherà i Bancomat e i Pos, ossia i sistemi per il pagamento elettronico in negozi e studi professionali. Come spiega Microsoft, il pensionamento di Xp per questi sistemi "è posticipato al 2016 poiché montano una variante di Xp che si chiama Embedded".



Londra paga 7 milioni di euro - Per ovviare i possibili problemi legati alla sicurezza, la Gran Bretagna avrebbe sborsato quasi 7 milioni di euro per ottenere da Microsoft altri 12 mesi di copertura per Windows. Nel corso dei prossimi mesi, Downing Street provvederà alla migrazione definitiva verso sistemi operativi più recenti di tutti i computer dell'amministrazione centrale e locale, delle scuole e del sistema sanitario nazionale.



Una scelta del tutto simile, secondo Computer Weekly, è stata presa dal governo olandese.



In Rete ironia e... funerali - Microsoft, si sa, è spesso bersaglio della Rete: chi ha un po' più di confidenza con l'informatica preferisce ai sistemi operativi di Redmond altre soluzioni. Tanto che i sostenitori di una delle diffuse alternative ai vari Windows, il gratuito Linux, hanno organizzato la festa funerale: si svolgerà a Torino sabato 12 aprile. "Addio XP: non verseremo una lacrima", scrivono gli organizzatori dell'Officina S3.



Non mancano poi hashtag (come #XPocalypse) e ironici fotomontaggi mentre la stessa Microsoft invita gli utenti a non perdere la calma e ad aggiornare all'ultimo sistema operativo disponibile: "Keep calm and use Windows 8".