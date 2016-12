Italiani innamorati del cellulare: consumi per 607 euro all'anno

13:09 - I telefoni cellulari continuano a squillare. Nonostante la crisi, per cui le famiglie mettono un limite alle spese non necessarie, in Italia la telefonia mobile è ancora molto amata e utilizzata. Dall’indagine di Facile.it emerge che la spesa familiare annua per i telefonini tocca in media i 607 euro. Nell’epoca delle app, dei social e della comunicazione via computer, il “vecchio” sms non passa di moda.

Mediamente, ogni italiano invia 4 "messaggini" al giorno. Ecco l’identikit di chi cerca un nuovo operatore telefonico: è uomo (59%), poco più che quarantenne (41 anni), risiede al Nord e spende 705 euro l’anno di traffico con il cellulare. Ogni mese accumula telefonate che, in sola uscita, raggiungono le 5 ore. La parte del leone la fanno ancora le schede ricaricabili, che occupano l’80% del mercato nazionale.