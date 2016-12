Tikker, l'orologio che ti dice quando morirai

14:58 - Con Tikker il "Final Countdown" diventa pret-à-porter. L'orologio digitale che fa discutere la rete conteggia quanto manca al proprio funerale. Prima di indossarlo basta compilare un questionario sulla propria storia personale, lo stato di salute, salute, l’età attuale e sulla base di queste indicazioni viene determinata la data di morte e inizia il conto alla rovescia. Gli ideatori si difendono dalle accuse di cattivo gusto dicendo che così aiutano gli utenti a non sprecare nemmeno un secondo della propria esistenza.



E sul proprio sito consigliano una serie di cose da fare assolutamente prima di congedarsi dal mondo: "Non buttare tempo a essere infelici. Svegliati con un sorriso e canta ogni giorno. Di' a tutti che li ami. Viaggia intorno al mondo. Buttati con il paracadute. Mangia solo cose che ti piacciono davvero. Non dire mai a nessuno parole cattive o non avere mai pensieri brutti su chicchessia. Passa il tuo tempo con quelli che ami. Aiuta chi ha bisogno. Compra almeno otto cani. Lascia il tuo lavoro e guarda tutti i film che hai sempre voluto vedere. Stai continuamente sdraiato in spiaggia. Corri una maratona. Sperimenta tutte le posizioni del Kamasutra. Regala tutti i tuoi soldi a uno sconosciuto. Dai un party memorabile per tutti i tuoi amici. Confessa alla ragazza del bar sotto casa che la ami".



Fatto tutto ciò, goditi il tempo che ti resta. A ricordarti che devi morire, ci pensa il tic toc di Tikker.