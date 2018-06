“Striscia la notizia”, abbonamenti non richiesti: gli sms che prosciugano il credito

Ci sono servizi in abbonamento che prosciugano messaggio dopo messaggio il credito residuo dei consumatori. Molte volte sembrano sms innocui, che arrivano di notte e a cui si presta poca attenzione, ma dietro a diciture ben studiate si nasconde l'insidia. Così Striscia la Notizia indaga proprio su questi servizi che non comunicano chiaramente al consumatore la sottoscrizione ad un abbonamento a pagamento e che gradualmente prosciuga il credito del cellulare. Una volta scoperto l'inganno, però, non è così semplice ottenere un rimborso dei soldi spesi tanto che il riaccredito può avvenire anche a distanza di molti giorni dalla richiesta.