Vittorio Cecchi Gori è uscito dal coma ma resta ricoverato

Vittorio Cecchi Gori sta meglio ed è uscito dal coma. Dopo il malore che l'ha colpito il giorno di Natale, la situazione clinica del produttore cinematografico e dell’ex patron della Fiorentina sta lentamente migliorando. A Pomeriggio Cinque gli ultimi aggiornamenti in diretta dall’Ospedale Gemelli dove l’uomo è ricoverato dopo aver avuto un’ischemia e alcuni problemi cardiaci.



Secondo quanto riferito dall’inviata di Barbara D’Urso, Giorgia Scaccia: “Vittorio ha lasciato il reparto di rianimazione e ora è in medicina d’urgenza, per i medici le sue condizioni sono migliorate”. Deve ancora sottoporsi a degli accertamenti di rito ma accanto a sé ha l’affetto della ex moglie Rita Rusic, con cui non si rivolgeva la parola da 7 anni, dei suoi figli volati da Miami per assisterlo, ma anche di Valeria Marini che in collegamento telefonico rassicura sulle condizioni di Cecchi Gori: “Vittorio sta meglio il momento difficile è passato, tanta gente si è stretta attorno a lui e sono contenta che il peggio sia andato. Anche i medici sono ottimisti”, ha riferito la showgirl.