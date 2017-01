Valerio Staffelli, core de papà: si improvvisa regista per la figlia Rebecca

Valerio Staffelli smette di consegnare Tapiri d'Oro e si improvvisa regista per la figlia Rebecca. L'inviato di punta di "Striscia la Notizia", ha trascorso una giornata da videomaker, in cui è stato impegnato a riprendere la ragazza, presto protagonista di un programma per giovani. Location scelta per le riprese, le vie della moda a Milano, dove Rebecca ha sfilato davanti alla mamma Matilde e alla telecamera di papà.