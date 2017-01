Uomini e Donne: le congratulazioni di Monica Cirinnà

In attesa della scelta di oggi, a Uomini e Donne arrivano dei ringraziamenti speciali: Monica Cirinnà, Senatrice per il Partito Democratico, si complimenta con Maria De Filippi per aver scelto di portare al grande pubblico l'amore omosessuale, specificando che anche le coppie omosessuali hanno il diritto alla felicità.