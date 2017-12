Uomini e Donne: La scelta di Alex Migliorini

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 27 novembre su Canale 5, vediamo entrare in studio Alex Migliorini, in giacca e cravatta: il tronista veronese è pronto per fare la sua scelta.



Dopo aver visto i best moment e le ultime esterne con i suoi corteggiatori, Claudio e Alessandro, Alex dice di avere finalmente le idee chiare e di non avere rimpianti. I corteggiatori lasciano lo studio e Maria fa disporre le due sedute al centro, chi sceglierà Alex?