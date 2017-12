Un Capodanno di altri tempi con il veglione di "Non è la Rai"

Mediaset Extra ha preparato un Capodanno dal sapore cult e vintage. Infatti le protagoniste degli ultimi minuti del 2017 e che ci porteranno con il sorriso il nuovo anno, saranno le ragazze di " Non è la Rai! ". Una maratona che riprende gli speciali della trasmissione, quando era il Capodanno di Canale 5. Ambra e le sue colleghe si scateneranno in balli, canti e gare divertenti... coinvolgendo ospiti e amici!

La trasmissione ideata da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, con il passare degli anni non perde il suo alone di programma di culto. Sono tanti i volti noti passati o addirittura lanciati nel corso delle quattro stagioni, da Ambra Angiolini a Laura Freddi passando per Alessia Merz, Sabrina Impacciatore, Claudia Gerini, Lucia Ocone, Antonella Mosetti, Cristina Quaranta, Miriana Trevisan e tanti altri ancora.



Nel 1992 e 1993 la popolarità della trasmissione era tale che venne scelta come programma di Capodanno di Canale 5. Mediaset Extra ha pensato bene di rispolverare questa abitudine con una mini-maratona che partirà alle 21.30 e si concluderà all'1.30 del primo giorno dell'anno nuovo. Siete pronti a brindare ballando con Ambra & C.?