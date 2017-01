Uma Thurman: "Era solo trucco"

10:42 - Niente Botox, solo trucco. Parola di Uma Thurman. Quando pochi giorni fa è apparsa a New York con il viso "tirato" e le labbra rinvigorite, in molti hanno pensato alla chirurgia estetica. Così, dopo il polverone sui social, l'attrice ha scelto il programma televisivo "Today Show" per dire la sua: "Devo dire che il mio trucco non è piaciuto per niente... Lo so che sembravo strana, ma ho provato a sperimentare".

Uma, 44 anni e tre figli, a scanso di equivoci, si è mostrata in tv acqua e sapone: "Faccio questo lavoro da anni, sono abituata a tutto. La gente mi dice tante cose e io devo accettare sia il buono sia il cattivo".



In suo soccorso anche il truccatore, Troy Surratt, che al magazine "People" ha sottolineato. "Sono molto sorpreso da quel che è accaduto. Pensavo che tutti fossero a conoscenza di come funziona il mondo della moda, e in particolare delle celebrities, che utilizzano il make-up e il proprio look come mezzo di espressione. E' solo trucco, a fine giornata lo lavi via". Basteranno queste dichiarazioni a placare le polemiche?