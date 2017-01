Tuozoo, Elena Barolo e gli amici a quattro zampe su La5

60 puntate di 20 minuti l’una, alle ore 12.05, per un nuovissimo programma interamente dedicato agli animali domestici, tutti e indistintamente dal miglior amico dell’uomo a pesci, pappagalli, conigli... Elena Barolo non proporrà solo immagini e racconti di famiglie alle prese con i propri animali, ma anche tanti consigli su dove portarli in vacanza, come prendersene cura, cosa dar loro da mangiare e come farli giocare.



Grazie ad alcune rubriche, “Tuozoo” approfondirà, puntata dopo puntata, ogni aspetto della vita quotidiana di tutti gli animali domestici: da “L’acquario perfetto in 5 mosse”, in cui un esperto dà preziosi consigli su come realizzare un habitat perfetto per i pesci, ad “Una voliera in casa”, che svela tutti i segreti sui volatili ospiti delle abitazioni, sino ad “Una ciotola in famiglia”, “Non credo ai miei occhi”, immagini curiose di animali in situazioni divertenti e “Pet&Vet”, consigli e spiegazioni di veterinari specializzati o “Amici degli animali”, una rubrica dedicata alle associazioni che si occupano degli animali in difficoltà.



La Barolo inoltre, percorrerà l’Italia alla scoperta delle città pet-friendly, scoprendo come in molti luoghi esistano già degli angoli di paradiso per gli abitanti a quattro zampe (e non solo). Spazio infine anche ai veterinari, che forniscono suggerimenti sulle cose da fare prima di aprire le porte di casa ad un animale, ed alle associazioni che curano animali in difficoltà.



Tuozoo oltre ad essere un programma tv è anche un sito e-commerce; un vero e proprio shop online dov’è possibile trovare tutto per i nostri amici animali.