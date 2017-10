Tu si que vales, il baciatore seriale di Mara Venier ci riprova

Nella puntata di Tu si que vales in onda sabato 14 ottobre il falso mentalista Giuseppe Panebianco è stato uno dei protagonisti assoluti provando nuovamente a baciare Mara Venier. L'attore era già stato sul palco del talent di Canale 5 durante gli scorsi appuntamenti televisivi, ma se nella prima serata il bacio sembrava riuscito, durante la seconda non tutto è andato come previsto, rimettendo in discussione il giudizio sulla sua prova.



Ecco perché Giuseppe è tornato alla carica con una performance che ha coinvolto anche una complice molto particolare, Maria De Filippi. "Questa volta il bacio c'è e lui è stato molto delicato - commenta la Venier che poi aggiunge - Devo dire che mi è piaciuto." Ma prima del giudizio finale, tutto viene rimesso in discussione...