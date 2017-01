Tori Spelling ha problemi finanziari, denunciata dall'American Express

Continuano i problemi economici per Tori Spelling. La protagonista della serie tv "Beverly Hills 90210" è stata denunciata da American Express. Da mesi, i suoi conti sarebbero in rosso e nonostante i continui solleciti, non avrebbe saldato i suoi debiti. L'attrice dovrebbe la bellezza di 37,9 mila dollari. Così la compagnia di credito si è rivolta a un avvocato.