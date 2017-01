Top DJ, Dj Berry incoronato re della consolle

E' DJ Berry il vincitore di Top DJ . Dopo due mesi di prove tecniche e sfide all’ultimo beat,il talent per dj ha incoronato il più giovane dei dieci concorrenti, che si è aggiudicato un contratto discografico in esclusiva con Warner Music Italia. Il 18enne Enrico Colombo si è distinto sin dall’inizio per la sua tecnica, il suo carisma e la sua creatività ed è riuscito a convincere la giuria, composta da David Morales , Guè Pequeno e Syria .

A catturare l’attenzione di Sara Andreani, Head of Marketing and Promotion di Warner Music Italia, presente in studio, è stato il brano inedito autoprodotto "Don't You". DJ Berry è stato spinto a partecipare alle audizioni dal padre, il suo primo fan, che lo ha appoggiato e incoraggiato da sempre, da quando vinse un contest per dj a 15 anni.



A contendersi il premio finale, il secondo classificato Waxlife (Simone Lanza), che ha proposto l'inedito "Lock Down", e Redoxx (Niccolò De Simone), che ha presentato invece "Bad Seed". A seguirli, consigliarli e aiutarli nella preparazione delle prove fin dall’inizio, il coach Tommy Vee.



I brani inediti dei tre finalisti sono inclusi nella versione digitale della TOP DJ Compilation 2016, pubblicata da Warner Music Italia. Ad accompagnare le tracce dei finalisti un inedito speciale intitolato "Your Love" di The Bad Yard Club, che vede a sorpresa i featuring di David Morales, Gue Pequeno, Syria and Doctor.