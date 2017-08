Temptation Island, è crisi totale tra Francesco e Selvaggia

Dopo quanto visto durante la terza puntata di "Temptation Island", si complica a vista d'occhio la relazione tra Francesco e Selvaggia, una delle coppie più chiacchierate del programma di Canale 5. Entrambi non perdono un attimo per lanciarsi accuse a distanza, ma è soprattutto il ragazzo a esprimere i pensieri più duri: "è inutile continuare a stare con una persona se tanto non la sposi e non sarà la madre dei tuoi figli - si sfoga Francesco nel villaggio dei fidanzati - mi ama, ma è un amore di una matta che dovrebbe andare da uno psicologo." A scatenare però l'ira di Selvaggia è anche il discorso economico: "Posso guadagnare quanto mi pare ma lei mi mette sempre sul lastrico" ha affermato l'uomo, provocando l'immediata risposta della partner: "Io non percepisco uno stipendio, non gli chiedo mai soldi." Tra i due non vanno sottovalutate inoltre le continue avances della single Desirèe, sempre più legata a Francesco. I due hanno passato una giornata al mare, lontani dal villaggio e dal resto del gruppo maschile, e le immagini mostrate successivamente a Selvaggia non le hanno certamente fatto piacere.