Golden Globe, "Fargo" lascia a mani vuote "True Detective"

12:33 - L'umorismo noir dei fratelli Cohen ha conquistato il Golden Globe che hanno eletto "Fargo" miglior mini-serie. "True Detective" è quindi tornato a casa a mani vuote, nonostante sia stato accolto positivamente da pubblico e critica. A brillare nella categorie maggiori sono state due serie tv recentissime, in onda negli Stati Uniti solo da poche settimane: il drama di Showtime "The Affair" e la web-serie "Transparent", targata Amazon.

A trionfare come miglior attore drammatico Kevin Spacey, grazie al ruolo del gelido senatore Underwood in "House of Cards". Nella categoria femminile è stata premiata l'interpretazione di Ruth Wilson, che in "The Affair" veste i panni di una moglie fedifraga coinvolta in un omicidio.



L'esordiente Gina Rodriguez è stata eletta miglior attrice protagonista nella sezione comedy per il suo personaggio in "Jane the Virgin", in cui interpreta una ragazza vergine sottoposta per errore ad un'inseminazione artificiale. Il riconoscimento maschile è andato invece a Jeffrey Tambor, che in "Transparent" veste i panni di un padre transgender.



Nel mondo delle mini-serie si sono imposti Billy Bob Thornton ("Fargo") e Maggie Gyllenhaal ("The Honourable Woman"). I migliori non protagonisti sono stati Matt Bomer ("The Normal Heart") e Joanne Froggatt ("Downton Abbey").