Su Canale 5 arrivano i grandi concerti, da Laura Pausini ai Modà

La nuova stagione di Canale 5 si accende a colpi di musica e grandi eventi live. Da settembre, la rete ammiraglia di Mediaset , manda in onda in prima serata "I grandi concerti" . A inaugurare il programma sarà Laura Pausini , martedì 6 settembre, con il live del suo ultimo concerto #PausiniStadi per il "Simili Tour" allo stadio San Siro di Milano. Seguiranno nello stesso mese Modà , Pooh e Il Volo .

Venerdì 9 settembre sarà la volta dei Modà, sempre in concerto a San Siro. Nello stesso mese toccherà ai Pooh con "Reunion - L’ultima notte insieme", la grande festa celebrata allo Stadio Meazza per i loro 50 anni di carriera. Chiuderà il poker d'assi "Il Volo, tributo ai Tre Tenori" con la partecipazione straordinaria di Placido Domingo.



"I grandi concerti" proseguiranno nei mesi successivi con i live di altri interpreti d'eccezione come Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Elisa, Emma Marrone, Gianna Nannini. Canale 5 trasmetterà anche "Amiche in Arena", l’evento musicale contro il femminicidio e la violenza sulle donne ideato da Loredana Bertè con la direzione artistica di Fiorella Mannoia.