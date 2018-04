"Isola dei Famosi", la proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta

All'Isola dei Famosi le sorprese non finiscono mai. Questa volta a far commuovere il pubblico in studio e a casa sono Rosa Perrotta e il suo Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora sono inseparabili.



L'incontro in studio dopo mesi di lontananza è già emozionante di per sé. Ma non finisce qui. Alessia Marcuzzi fa entrare un trono bianco, familiare a Rosa dopo la sua esperienza da tronista, e chiede alla ragazza di sedersi. "Sei tu tutto quello che voglio, tutto quello di cui ho bisogno e soprattutto ho capito che nulla ha senso se non ci sei tu accanto a me. Per questo... mi vuoi sposare?", chiede Pietro, visibilmente emozionato. Rosa, incredula, risponde: "Amore mio, sei pazzo, certo che sì". Una sorpresa inaspettata, ma sicuramente gradita.