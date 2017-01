I 14 naufraghi dell'Isola dei famosi lotteranno per la sopravvivenza televisiva in quel di Cayo Cochinos, partiranno dall'isola Primitiva per approdare poi - prova dopo prova - all'isola delle Caverne, a quella del Fuoco, dei Metalli, fino al ritorno alla civiltà. Sarà una edizione antropologica, ed eccoli dunque direttamente dal lettino dell'analista prima di partire.