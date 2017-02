"Isola dei famosi": tra Moreno e Malena l'intesa è molto alta...

9 febbraio 2017 10:16 "Isola dei famosi": tra Moreno e Malena lʼintesa è molto alta... Il rapper e la pornostar sono sempre più in sintonia e Ceccherini li prende in giro. Continua invece la guerra fredda tra Nathaly e Nancy

Qualcosa si muove all'Isola dei famosi sul fronte delle relazioni tra i naufraghi. E una volta tanto non si parla di screzi e litigate ma, anzi, di un rapporto che si sta facendo sempre più stretto. Si tratta di quello tra Moreno e Malena. Il rapper e la pornostar sono sempre più complici e la cosa non sfugge a Massimo Ceccherini che subito la fa notare.

Ceccherini prende in giro Moreno rimproverandolo bonariamente con un "va bene che sei innamorato ma qui c'è da fare". Malena subito mette le cose in chiaro e spiega che lei e il rapper genovese si sono legati, "ma di qui a parlare di una storia c'è di mezzo una netta differenza".



Se sarà fuoco tra lei e Moreno lo vedremo. Intanto i primitivi il fuoco lo hanno acceso per davvero e grazie a quello possono banchettare e togliersi un po' della fame arretrata. Anche Ceccherini, che in puntata era spaventatissimo all'idea di andare nell'isola delle caverne ora appare decisamente rinfrancato.

Non si placa invece la guerra fredda tra Nathaly e Nancy. Le due a stento si rivolgono la parola, e in compenso sono sempre pronte a rimarcare la minima mancanza l'una dell'altra. Nancy ha così gioco facile a far pesare a Nathaly il suo errore quando quest'ultima ammette di aver perso un amo.



La più neutrale nella guerra tra le due resta Eva, con cui Nancy cerca di sfogarsi. La giovane cantante, ancora arrabbiata, restituisce a Nathaly il gesto di rifiutare il cibo che le viene offerto.