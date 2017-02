"Isola dei Famosi", prima prova leader. E tra le evolute Nathaly è già "isolata"

Si avvicina la nuova puntata serale dell' Isola dei famosi e a Ryo Cuyamel è tempo della prima prova leader. I due naufraghi, uomo e donna, che totalizzano il miglior tempo parteciperanno alla prova leader durante la diretta del lunedì: i due in questione sono Andrea Marcaccini e Giulia Calcaterra . Intanto la spaccatura tra le evolute si fa più profonda: Nancy , Malena e Giulia non sopportano l'arroganza di Nathaly ...

La prova che vede impegnati i naufraghi è piuttosto impegnativa. Devono risalire il fiume legati a un anello inserito in una corda e il tempo si fermerà solo quando avranno impugnato il totem al termine del percorso. Se i due con il miglior tempo parteciperanno alla prova leader durante la diretta del lunedì, tutti quelli che affrontano il percorso nel tempo massimo prestabilito avranno diritto a due banane. Andrea e Giulia sono i migliori e toccherà a loro contendersi il ruolo di leader nella puntata di lunedì. Ma intanto altri sei concorrenti riescono a superare la prova, raggiungendo il totem entro quattro minuti sono: Raz Degan, Simone Susinna, Nathaly Caldonazzo, Giulio Base, Giacomo Urtis e Moreno , per un totale di sedici banane. Malena, Nancy Coppola, Massimo Ceccherini ed Eva Grimaldi restano invece a bocca asciutta. E la fame inizia a farsi sentire.

Terminata la prova leader i due gruppi tornano alle rispettive isole. Il gruppo decide quindi di fare una escursione per scoprire l'Isola e trovare i nuovi spazi in cui procacciarsi il cibo. Manca però Nathaly. La bionda, che già nella ricerca dei cocchi aveva dimostrato di voler essere indipendente, si ostina a cercare dei ricci per conto proprio, senza fortuna.



Più passa il tempo e più la spaccatura con le altre "evolute" è evidente. Nancy, Malena e Giulia ne parlano tra di loro e sottolineano l'arroganza di Nathaly, che non solo sembra fare il verso alla cantante napoletana per la sua parlata dialettale, ma viene anche accusata di aver portato con sé degli accorgimenti di bellezza, in contrasto col regolamento.