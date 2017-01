"Isola dei famosi", Eva Grimaldi: "Voglio farmi conoscere e liberarmi del passato"

E' pronta, anzi prontissima, per partire per l' Isola dei Famosi . Eva Grimaldi si presenta in un video ufficiale, parla della sua partecipazione al reality che debutta su Canale 5 il 30 gennaio in prima serata con Alessia Marcuzzi . L'attrice sottolinea che vuole divertirsi e non piangere, ma ha soprattutto una missione: "Voglio fare conoscere la vera Milva (il vero nome, ndr), e liberarmi degli Anni 80".

"Sono prontissima per sbarcare sull'Isola - racconta Eva - E' un gioco, ma voglio anche far liberare Milva, questo è il mio vero nome, che è stata un po' prigioniera dagli Anni 80. Sarà molto tosta e difficile, ma come dico sempre, barcollo ma non mollo, al limite mi metto in ammollo".

Certo, la mancanza di cibo la spaventa: "Senza cibo, gli zuccheri finiscono nel cervello, sarà un vero problema, anche perché non mi piace il cocco...". La Grimaldi sottolinea di essere "molto istintiva" e parla del suo rapporto con l'acqua: "Vado dove non tocco ma in compagnia di qualcuno". L'attrice ha un motto: "Mi sono ripromessa di non piangere e di divertirmi".