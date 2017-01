Isola dei Famosi: Simona perde al televoto contro Jonas

JONAS E SIMONA: SFIDA TRA TITANI: "E' il televoto dei tolevoti. Sono arrivati tre milioni di voti" esordisce Alessia Marcuzzi, parlando della sfida tra Simona Ventura e Jonas Berami . "Si stanno giocando una bella partita, penso uscirà Jonas" il pensiero di Mara Venier, mentre Alfonso Signorini si schiera con l'attore: "Fuori Simona". I due nominati sono i leader delle due fazioni: 'i quattro incazz***' e gli 'otto dell'Ave Maria'. Jonas non sopporta che la Ventura comandi il gruppo, mentre lei si difende dicendo che cerca solo di mettere a disposizione la sua esperienza. "Hai una personalità dominante e invasiva" il rimbrotto di Signorini. I SUPPORTER DEI NOMINATI: In studio Vladimir Luxuria e Bosco incoraggiano i loro amici. Vladimir difende Simona dall'accusa di razzismo "ha scelto di portare sull'Isola Gracia, che è spagnola", accusando invece Jonas di aver dato dei mafiosi agli italiani. Interviene Bosco, che ribadisce che la parola ha un significato diverso in Spagna. In studio si scatena la bagarre, ma a calmare le acque interviene Mara, ricordando che si tratta solo di un gioco.

SFIDA TRA GRUPPI - I nominati dicono ad alta voce i naufraghi a cui sono più legati. Per Simona sono Stefano, Marco, Andrea, Paola e Alessia; Jonas sceglie invece Mercedesz , Gracia, Cristian, Giacobbe e Gianluca. Le due squadre si sono formate e dovranno gareggiare una contro l'altra. In palio cibo e l'immunità per l'intero gruppo. Per Mara e Alfonso il gruppo di Jonas è quello più unito e coeso. LA LOTTA GRECO-HONDUREGNA - I naufraghi si affrontano nel fango senza esclusione di colpi. La prima coppia è Gracia-Paola, che dopo poco rimangono in topless. Il fuoriprogramma piccante costringe la produzione a fermare il tempo e vestire le ragazze. Tocca poi a Cristian e Andrea, ma Preti si fa male e il cronometro si interrompe di nuovo. Finisce pari anche per loro e tocca a Simona-Mercedesz, ma la Ventura si sente male e viene visitata da un medico. La rivalità è troppo accesa e la prova finisce quindi in parità: cibo per tutti!

CRISTIAN CONTRO ANDREA - Cristian accusa Preti di essere falso e furbo "ha volontariamente cercato di convincere Gracia a nominarmi". Ma Andrea ribatte "le ho solo detto chi avrei nominato io, le ho solo consigliato di non fare il nome di Simona perché le vuole bene". La modella non è d'accordo su questo punto "mi ha dato della vipera", ma la Ventura si difende "lei ha fatto un'infamata a nominarmi, dopo che l'abbiamo scelta per prima"



ARISTIDE LASCIA L'ISOLA - L'archeologo è stato tutta la settimana da solo e senza fuoco. Aristide decide di abbandonare Playa Soledad e di tornare a casa. In studio entra Fiordaliso, che svela "la mia preferita è Mercedesz. E' una ragazza bella in tutti i sensi".



PAURA PER MERCEDESZ - Le squadre si affrontano in una prova di apnea collettiva. In palio l'immunità e la possibilità di nominare il leader della settimana. Attimi di paura per Mercedesz, che sembra essere incastrata sott'acqua e scatena il panico in studio, specie in mamma Eva. La produzione fa interrompere la prova, ma la ragazza per fortuna sta bene. Vince il team di Jonas, che nomina leader della settimana Gracia. In studio entra Patricia, che dà la colpa della sua eliminazione anche alla Bonas



SIMONA PERDE AL TELEVOTO - Jonas salvato dal pubblico, mentre si apre una nuova tornata di nomination. Si inizia con Paola che attraverso un video ripercorre i momenti dolorosi della sua vita. Il primo nominato dal gruppo è Stefano, mentre Gracia sceglie Paola. Simona finisce su Playa Soledad e decide di restare sull'ultima spiaggia da sola.