2 maggio 2016 13:15 "LʼIsola dei Famosi": Paola, Giacobbe, Gracia, Jonas e Mercedesz sono i finalisti La Bonas perde contro Marco, ma viene ripescata dal pubblico nel televoto a 4, che condanna Carta, Cristian Galella e Alessia Reato. In nomination Gracia De Torres e la Caruso

Jonas Berami, Mercedesz Henger, Gracia De Torres, Giacobbe Fragomeni e Paola Caruso sono i finalisti de "L'lsola dei Famosi" . Nel penultimo appuntamento, tre eliminazioni e Bonas superstar. Battuta al televoto da Marco Carta, la showgirl è stata ripescata dal pubblico che nel televoto a 4 l'ha preferita agli altri due eliminati della serata, Carta e Cristian Galella, e ad Alessia Reato. In nomination vanno Gracia De Torres e Paola Caruso.

LA PAROLA AI NOMINATI - La semifinale è subito accesa dalla polemica scatenata dalla clip riassuntiva della settimana con relativi confessionali e da un commento di Gracia che ha detto di non fidarsi al 100% di Marco, tirando in ballo Cristian. Carta, dal canto suo, torna sulla scelta dell'ex tronista di nominarlo, ribadendo la sua delusione, mentre Galella difende la sua decisione. Alessia Marcuzzi lascia la parola all'altra nominata, Paola Caruso che dice: "Tutti mi vogliono fuori dall'inizio, tranne Giacobbe e Marco".



L'ELIMINATO E IL "BACIO DI GIUDA" - La Marcuzzi annuncia che l'eliminato di turno dovrà scegliere con un bacio chi vorrà vedere fuori dall'Isola. Il televoto, con oltre 5 milioni di voti, decreta che l'eliminata è Paola Caruso. La Bonas bacia Gracia De Torres. La aspetta Playa Soledad, ma lei non lo sa.

PLAYA SOLEDAD CHIUDE – Ultimo atto per la spiaggia dei naufraghi solitari. Alessia Marcuzzi annuncia la sua chiusura e spiega ad Alessia Reato, reduce da due settimane sulla spiaggia da sola, che sarà raggiunta dai 3 eliminati della serata: alla fine del televoto a 4, solo uno tornerà in gara.

SECONDA ELIMINAZIONE - Un tiro alla fune a squadre consentirà di arrivare al secondo eliminato. Da una parte Mercedesz, Jonas e Cristian. Dall'altra Marco, Giacobbe e Gracia. Devono trascinare in una pozzanghera di fango la squadra avversaria per vincere una doccia. Fragomeni guida i suoi alla vittoria e con Gracia e Marco deve decidere chi tra i 3 avversari salvare da un televoto lampo che porterà al secondo eliminato. La scelta ricade su Mercedesz che è automaticamente salva. Jonas Berami e Cristian Galella al televoto. Durerà 150 secondi come la doccia dei naufraghi salvi. Il pubblico salva Jonas Berami. Il naufrago che deve abbandonare la Palapa è Cristian Galella. Il suo" bacio di Giuda" è per Gracia, che sale a 2 voti: "Ha cercato di mettermi in cattiva luce, mentre io sono stato leale", commenta l'ex tronista.

PROVA IMMUNITA' E TERZA ELIMINAZIONE - I 5 naufraghi rimasti si giocano l'immunità e spaghetti con polpette con la prova dei letti inclinati. Chi la vince potrà mandare due naufraghi al televoto. Gracia resiste di più, è la prima finalista dell'Isola e non può ricevere il "bacio di Giuda". La modella manda al televoto lampo (150 secondi) Marco e Giacobbe. Mercedesz e Jonas sono salvi. A sorpresa Giacobbe Fragomeni batte Marco Carta e va in finale. Il suo "bacio di Giuda" va al pugile.





L'ULTIMA SPERANZA PER GLI ELIMINATI - A Playa Soledad, i tre eliminati della serata e Alessia Reato si sfidano a un televoto lampo di 150 secondi che decreterà chi andrà in finale. Il pubblico promuove Paola Caruso. Cristian Galella, Alessia Reato e Marco Carta sono definitivamente eliminati. La Bonas torna dagli altri naufraghi con il fuoco.