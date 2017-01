2 maggio 2016 10:10 "Isola dei Famosi", Paola stremata litiga con Jonas e Gracia La Caruso, al televoto con Marco Carta, sbotta con i naufraghi e crea scompiglio a Playa Dos

All'Isola dei Famosi è tempo di semifinale. lo sa bene Paola Caruso che è in nomination con Marco Carta e che il 2 maggio in prima serata su Canale 5 scoprirà chi se si giocherà la finalissima o dovrà abbandonare il reality. Intanto è sempre più nervosa, forse per colpa della fame. Si lamenta perché le sue porzioni sono sempre "più piccole rispetto agli altri". Si sente messa da parte e litiga con Jonas e Gracia.

La Bonas, non avendo mangiato nulla durante la prova ricompensa, si aspettava un gesto di gentilezza da parte dei naufraghi. Che però non è arrivato. Marco la consola e ammette di sentirsi, a volte, preso di mira dal gruppo. Ma Berami non ne può più delle lamentele della Caruso e sbotta: "Dare troppa importanza a una roba che abbiamo già capito tutti, per me non va".