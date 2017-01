Isola dei Famosi, Rocco predatore: 'fiuta' Cristina e parte all'attacco

11:50 - L'atmosfera si fa ogni giorno più incandescente sull'Isola dei Famosi, specie da quando è sbarcata la 'gattamorta' Cristina Buccino. Il suo sex-appeal sta facendo vacillare la fedeltà di Rocco Siffredi, che durante una passeggiata la stuzzica con doppi sensi erotici. "Sai i cani da tartufo? Io sono la stessa cosa per la patata bollente, sono un cane da patata bollente" le confessa il pornoattore, mentre lei incassa il 'complimento' e ride divertita.

La showgirl ha subito diviso i naufraghi tra chi la adora e chi la odia. Mentre Rocco non perde occasione per strapparle un sorriso e Alex Belli le fa notare che da quando è arrivata lei non ha più piovuto, c'è qualcun altro che non è rimasto incantato dal suo fascino.

Andrea l'ha infatti accusata di non aver rispettato il turno di guardia per tenere acceso il fuoco: "La veglia si fa tutta la notte, non solo per due ore. Sto solamente valutando l'apporto che stai dando al gruppo questa settimana". Ma la Buccino non ha voluto far la figura della scansafatiche e si è difesa: "Mi dà fastidio perché pensi di sapere tutto tu e invece non sai niente. Ti sto sui co*** e mi punzecchi, la verità è questa!".