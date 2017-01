Grande Fratello Vip, Elenoire Casalegno crolla e scoppia in lacrime pensando alla figlia

Secondo Valeria, Elenoire dovrebbe essere più pacata nei modi ed evitare di fare discussioni in Casa per il quieto vivere, sopportare senza tollerare: "Sei un pò rancorosa", esclama la diva, alludendo al litigio con Antonella Mosetti a causa di Asia. Ma per la Casalegno la questione è tutta legata al suo pensiero per la figlia fuori dalla Casa: "Lei è la persona più importante per me, non c'è nessun altro al mondo", dice.



E aggiunge sfogandosi con Valeria: "Mi ha detto donna senza cervello! Tu pensa a mia figlia che ha visto tutto questo", poi crolla definitivamente scoppiando in lacrime in bagno.

Al GF Vip abbiamo visto una Casalegno molto forte e combattiva, ma anche lei ha un punto debole: sua figlia. Valeria e Pamela a questo punto chiedono alle Mosetti di cercare di chiarire con Elenoire, perchè questa situazione in Casa è insostenibile.