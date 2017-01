3 ottobre 2016 10:57 "Grande Fratello Vip": Clemente Russo squalificato, in nomination Prati, Freddi e Mosetti Serata ad alta tensione e ricca di colpi di scena. Lʼex pugile e Bettarini si scusano pubblicamente per le cose dette

Nuova puntata del "Grande Fratello Vip" ricca di sorprese. Il televoto, che vedeva in nomination Clemente Russo, Mariana Rodriguez e Alessia Macari, è stato infatti annullato dopo le polemiche per le frasi omofobe e misogine pronunciate dal pugile. La produzione ha quindi deciso di squalificarlo.

TELEVOTO ANNULLATO - "Sarà una puntata molto complicata. Un concorrente ha avuto un comportamento riprovevole e per questo abbiamo interrotto il televoto. Ci dissociamo e chiediamo scusa a tutte le persone coinvolte" annuncia a inzio puntata Ilary Blasi, comunicando la notizia anche ai concorrenti dentro la Casa.



BETTARINI SOTTO ACCUSA - Il primo ad essere chiamato è Stefano Bettarini, che ha parlato molte volte dell'ex moglie Simona Ventura non sempre in termini lusinghieri. Sotto accusa in particolare una chiacchierata con Clemente Russo, in cui l'ex calciatore elencava tutti i tradimenti extraconiugali. Duro il commento di Alfonso Signorini, che gli consiglia di "cambiare atteggiamento. Il tempo delle guasconate è finito Stefano". Bettarini chiede quindi scusa a tutte le persone coinvolte e torna dai suoi compagni.



CLEMENTE RUSSO SQUALIFICATO - Al centro della polemica anche il pugile. Le sue affermazioni hanno violato le regole del Grande Fratello e dovrà rispondere delle sue azioni fuori dalla Casa. La moglie Laura ha cercato di giustificare il suo comportamento "è stata un'ingenuità, fuori saprà farsi conoscere per come è realmente. Dopo le Olimpiadi ha avuto solo una settimana per stare a casa, era ancora molto stressato".

PAMELA PRATI "LA RIBELLE" - La Prati non riesce proprio ad ambientarsi alle regole della Casa. Dopo due settimane di pianti e ribellioni ora è arrivata la resa dei conti: "O rispetti le regole o abbandoni il gioco", questo l'aut aut del Grande Fratello. "Non fanno vedere niente di quello che faccio di buono dentro la Casa" si lamenta Pamela, mentre Alfonso cerca di convincerla a restare. "Rimango finché il pubblico non mi manda a casa" questa la decisione della Prati.



IL DUELLO TRA ALESSIA E BOSCO - I due concorrenti si sdraiano nelle vasche con sopra un tubo, da cui scenderanno alcuni oggetti. Dovranno riconoscerli al buio, ma Alessia subito precisa "non fate scendere le Barbie perché ho la fobia". Tra peluche caramelle, pomodori e parrucche è la Macari ad aggiudicarsi il privilegio.



ANDREA DAMANTE PRESTO PAPA'? GIULIA ENTRA E SMENTISCE - La figlia della Mosetti si è avvicinata molto all'ex tronista Andrea, che è però felicemente fidanzato con Giulia. E proprio lei ad entrare nella Casa, per fargli una sorpresa e smentire le voci della sua dolce attesa. Poi apostrofa Asia "è una delle tante, di lei penso quello che pensa l'Italia". La replica di mamma Antonella non si fa attendere: "Ma come ti permetti di parlare così?". A quel punto, però, è Andrea ad intervenire in difesa della sua bella: "E' la mia fidanzata, è normale che dica queste cose" e si scatena la bagarre.

LE MOSETTI CONTRO ELENOIRE - La convivenza in Cantina è stata dura per tutte, ma nessuna di loro sembra aver intenzione di fare pace. Asia le rimprovera i modi duri, ma Alfonso le ricorda che "almeno Elenoire le dice in faccia". Una frecciatina ai tanti che invece non lo fanno



MARIANA E' IMMUNE - Uno alla volta i concorrenti devono salvare qualcuno. Ad iniziare è Alessia, poi via via tutti gli altri. L'ultima a scegliere è la Prati che elimina Mariana Rodriguez, ma per lei c'è una bella sorpresa: non è eliminata ma Pamela le ha in realtà regalato l'immunità.

LE SCUSE DI CLEMENTE RUSSO - In studio il pugile si difende e fa mea culpa:"Era una frase detta per aiutare Stefano. Non ho mai dato uno schiaffo a mia moglie, ho anche tre figlie femmine. Chiedo scusa a tutte le donne e in particolare a Simona Ventura. Chiedo scusa soprattutto alle istituzioni, sono un poliziotto e porto la divisa con orgoglio".



UNA SORPRRESA PER ALESSIA E LAURA - Il Grande Fratello Vip fa entrare la nonna della Macari, ma 'sblocca' per scherzo solo la Marini. E' proprio Valeria a portarla dalla nipote, che appena la sente scoppia in lacrime. Per la Freddi, invece, c'è un video commuovente da parte di suo papà Renato.



LE MOSETTI, LAURA E PAMELA IN NOMINATION - Questa settimana a rischiare il posto nella Casa sono Asia e Antonella Mosetti, Pamela Prati e Laura Freddi.