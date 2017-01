10 ottobre 2016 12:34 "Grande Fratello Vip", Pamela Prati squalificata, nominate Antonella e Asia Ilary Blasi legge il comunicato ufficiale con la decisione del Grande Fratello. In nomination vanno le Mosetti

Pamela Prati è stata squalificata dalla Casa del "Grande Fratello Vip". Il televoto è stato annullato, ma con un comunicato ufficiale Ilary Blasi annuncia la squalifica della showgirl sarda da parte del Grande Fratello, "perchè non si è attenuta alle regole della Casa". Al televoto vanno invece Antonella e Asia...

Ilary Blasi saluta i vip eliminati, praticamente solo Costantino, e annuncia che a breve verrà letto un provvedimento disciplinare nei confronti di uno degli inquilini. Proprio a causa di questo il televoto è stato annullato.



Il caso Pamela Prati

Ilary Blasi saluta gli inquilini e vuole parlare subito con Pamela. E' stata una settimana un po' particolare per tutti, dice Ilary e mostra un video in cui la Prati litiga con la Marini. Poi chiede a Valeria che cosa rimprovera a Pamela e lo stesso chiede a Pamela, che ricorda la sua claustrofobia.



La convivenza forzata all'interno della Casa è sempre stata un problema per Pamela. Fin dall'inizio del GF Vip, infatti, la showgirl è passata attraverso una serie di crisi, prima dovute alla sua claustrofobia, poi all'insofferenza per le regole del programma. Il passaggio dalla Cantina alla Casa privilegiata, una settimana fa, non ha affatto migliorato la situazione di Pamela, anzi. Negli ultimi giorni abbiamo visto la showgirl, se possibile, ancora più sofferente, nonostante la sua scelta, durante la terza puntata, di rimanere nel programma.



Pamela se ne va

Alfonso Signorini dice: "Il Grande Fratello ha delle regole, fa parte del gioco. Chi non le rispetta va fuori dal gioco". A questo punto Pamela si alza e se ne va. Valeria va a cercarla, mentre lei si è chiusa in bagno. Quando ritorna, tutti si mettono all'ascolto di quanto Ilary ha da dire.



Il comunicato ufficiale del GF: Pamela squalificata

Si tratta di un comunicato ufficiale del Grande Fratello, che recita: "Il GF ha un regolamento preciso che tutti hanno accettato e sottoscritto. E' vietato uscire dalla casa e aggirarsi all'esterno. E' vietato sottrarsi ai microfoni e alle telecamere per ore. Non si possono ignorare le convocazioni in confessionale. La tolleranza ha un limite, che è stato superato, Per questo il Grande Fratello ha deciso di squalificare Pamela Prati".



Stefano e le lacrime per l'amico Clemente Russo

Pamela se ne è andata, staccandosi i microfoni e senza salutare nessuno. L'ha presa proprio male e una volta fuori chiama un taxi con molta arroganza, lasciando tutti allibiti. Ilary chiama adesso Stefano Bettarini nel Confessionale e gli annuncia una sorpresa. Per lui c'è la moglie di Clemente che gli porta un messaggio di incoraggiamento da parte dell'amico.



E' la volta delle Mosetti, faccia a faccia tra Giulia De Lellis e Asia

Ilary convoca le Mosetti, Antonella e la figlia Asia nella stanza delle sfide e annuncia loro che da questo momento "giocheranno" separatamente come due concorrenti e non più come una sola. Poi mostra il video che le vede protagoniste nel litigio con Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Damante. Quindi Asia incontra Giulia in Cantina. Tra le due la tensione è alta, anzi altissima anche se ambedue cercano di chiarirsi.



Il duello tra Valeria e Alessia

Nella stanza delle sfide la Marini e la Macari, in bikini, si devono sdraiare dentro a delle vasche di plexiglass e indovinare degli oggetti che vengono lanciati dentro, da alcuni tubi posti sopra di loro. Vince Valeria.



Elenoire incontra la figlia Swami

Commovente incontro tra la Casalegno e la giovane Swami (17 anni). Lacrime e abbracci.

