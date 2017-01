"Grande Fratello Vip", massaggi hot tra Valeria e Bettarini

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " tra Valeria Marini e Stefano Bettarini cresce l'intesa. La diva non nasconde una attrazione per l'ex calciatore e i due passano sempre più tempo insieme. E da soli. In giardino, in bagno, in piscina e sul letto. Dove lui la coccola e lei ricmabia con massaggi molto speciali. E' l'inizio di una love story o solo una bella amicizia?

Nella Casa tutti si sono accorti del "flirt". Laura Freddi è convinta che Valeria si sia presa una bella cotta. Asia ed Elenoire, più dirette, chiedono a Stefano cosa provi per la Marini: "Io mi diverto, lei anche credo si diverta", replica lui. Insomma, per l'ex calciatore è solo amicizia e simpatia. Così la Mosetti rincara la dose e chiede: "Non ti piacerà mai? E’ un no?". "Non è il mio genere. Io sono per le mediterranee", risponde ancora Bettarini. Alla Marini non resta che rassegnarsi?



Non si rassegna a casa invece la sua gatta che sembra soffrire la mancanza della Marini. E’ lo staff della soubrette a lanciare, attraverso i suoi social network, la notizia. La tanto amata e nominata gatta, Sexy Star, sembra stia soffrendo per la mancanza della padrona che nel video postato sui social, attenta a seguire le vicende della Marini all’interno del GFvip, miagola teneramente alla vista della sua padrona