"Grande Fratello Vip", è semifinale: chi uscirà tra Valeria Marini e Mariana Rodriguez?

Tutto è pronto per la semifinale . La settima puntata del " Grande Fratello Vip " è molto attesa per due motivi, intanto perché finalmente stasera 31 ottobre in prima serata su Canale 5 si scoprirà chi sono i Vip che concorreranno per la vittoria e visto che in nomination ci sono Valeria Marini e Mariana Rodriguez , sono tutti curiosi di capire chi - dopo la grande rivalità - lascerà la Casa.

Le due non si sono mai amate, sin da quando hanno varcato la famosa Porta Rossa. E di certo in queste settimane non se le sono mandate a dire. Valeria ha attaccato più volte Mariana, che però spesso è stata difesa dagli altri vip. La Marini ha sempre accusato la modella di essere "una persona falsa" e la Rodriguez non ha avuto "mai modo di giustificarsi".

Dopo liti, dispetti, ripicche, sarà il pubblico da casa a scegliere chi vuole mandare in finale. Ma i loro non sono gli unici attriti nella Casa. La convivenza forzata è difficile per tutti, e nelle ultime ore si è creata tanta tensione, per futili motivi, tra Gabriele, Elenoire, Andrea e Stefano. L’attore e il tronista sono sotto accusa perché non avrebbero mai preso una posizione e anche l'amicizia con Valeria è stata messa in dubbio: secondo molti, infatti, avrebbero finto solo per arrivare in finale. Insomma, il clima è caldo e stasera ne vedremo delle belle...