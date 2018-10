"Grande Fratello Vip", Silvia Provvedi in lacrime per Fabrizio Corona

Dentro la Casa del "Grande Fratello" Vip Silvia Provvedi si sente al sicuro e protetta, dopo la fine della tormentata storia d'amore con Fabrizio Corona. La gemella mora non ha mai voluto toccare l'argomento, ma durante la terza puntata Ilary Blasi l'ha messa di fronte al suo dolore. Silvia ha ascoltato le dure dichiarazioni del suo ex, che a "Verissimo" ha confidato di non averla mai amata. "Sono stata io a lasciarlo perché credo nell'amore e in certi valori che lui non ha" il commento tra le lacrime della Provvedi.