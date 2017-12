Grande Fratello Vip, La proposta di matrimonio di Daniele Bossari

Daniele Bossari la scorsa settimana ha temuto, per alcuni istanti, di essere stato eliminato dal pubblico, che invece ha scelto di mandarlo direttamente in finale, in compagnia di Aida Yespica. I due concorrenti sono stati però costretti a trascorrere l’intera settimana tra le mura della SPA Flower Power, all’insaputa degli altri, ma il Grande Fratello questa sera ha in serbo per lui una sorpresa davvero speciale: la sua compagna – da ben diciassette anni – Filippa Lagerback lo aspetta all’interno del famoso vagone di Tristopoli.



“In questa settimana hai avuto degli atteggiamenti che potrebbero essere stati mal interpretati da chi ti guarda da casa” inizia così Ilary Blasi, ma Daniele ci tiene a controbattere: “Spero che tu stia scherzando”.



La conduttrice però non si ferma qui: “Abbiamo chiesto a Filippa se volesse venire, ma ci ha detto che avrebbe preferito non entrare”. La reazione di Daniele non tarda ad arrivare: “Allora esco immediatamente, la mia vita privata è troppo importante”, ma per ora l’uscita può essere evitata, visto che si trattava semplicemente di uno scherzo alquanto diabolico.



La sua compagna, infatti, è sicura dei suoi sentimenti e molto felice: “mi sembra di essere una quindicenne, mi sono fatta le unghie, i capelli e ho messo questo vestito” ma non perde nemmeno occasione per scherzare, dopo aver visto un filmato su Daniele e Aida: “Se vuole sposarsi deve considerare che ha già fatto, per una settimana, la sua festa di addio al celibato”.



E in effetti questa volontà di convolare a nozze c’è. Daniele non riesce a contenere l’emozione quando la vede e la stringe forte a sé: “non avrei mai pensato di farlo pubblicamente, ma cavalchiamo l’onda della vita”.



In ginocchio arriva la famosa proposta: “Sono migliorato, cresciuto e ho affrontato le mie paure. Mi è venuta voglia di fare due cose; la prima regalare un fratellino a Stella e la seconda è questa: mi vuoi sposare?”



La risposta ovviamente non tarda ad arrivare: “Sono orgogliosa di te, voglio rimanere al tuo fianco tutti i giorni della mia vita”.