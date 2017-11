Grande Fratello Vip, Aida e il feeling con Jeremias: "Il mio fidanzato è sparito"

Attesa per la nona puntata del Grande Fratello Vip ", condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Grande curiosità per chi uscirà tra Aida , Corinne e Raffaello , ma intanto nella Casa le relazioni si fanno sempre più strette. Non solo Cecilia e Ignazio, che ormai non tengono a freno la propria passione, ma anche tra Jeremias e Aida. I due sono sempre vicini, sembrerebbe esserci stato un bacio e la Yespica si lamenta: "Il mio fidanzato è sparito".

Tra la bellissima venezuelana e il fratello di Cecilia il rapporto negli ultimi giorni si è fatto sempre più stretto. Si potrebbe parlare tranquillamente di "relazioni pericolose", tanto che Aida parlando con altri si è lasciata sfuggire un "speriamo di uscire perché altrimenti qui finisce male". E di sicuro la "scomparsa" del fidanzato, che da quando la Yespica è entrata nella Casa non si è mai fatto sentire, non aiuta Aida a cercare eventuali consolazioni tra le braccia di chi si mostra sempre più affettuoso.



E un bacio in realtà sarebbe già scattato, in un momento in cui i due si sono trovati in confessionale. I due si sono nascosti ma i movimenti sono stati alquanto sospetti. Per il resto passano il tempo insieme sul divano, o giocando al tavolone, o ballando insieme in giardino. La complicità, insomma, è altissima.