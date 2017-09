16 settembre 2017 13:00 Grande Fratello Vip 2017, Simona stuzzica Jeremias e Carla Cecilia balla, Carmen pensa al cibo e Giulia saluta nonna Lucilla... è un nuovo giorno nella casa

Risveglio a suon di musica nella Casa del Grande Fratello Vip. Cecilia, Veronica e Carla ancora in pigiama iniziano a ballare mettendo a nudo la loro sensualità anche di primo mattino. In Stazione si danza a ritmo di Samba e mentre Giulia racconta a Ivana il significato dei suoi tatuaggi, non mancano le confidenze tra coinquilini e il "coming out" di Malgioglio. Intanto Simona tiene d'occhio la "coppia da copione" formata da Jeremias e Carla...

Due gocce di pioggia non turbano i nostri vip che grazie a una parentesi musicale si sono alzati con il buonumore. Terminata la sessione di trucco per le donne, in Casa non passa inosservato il legame tra Jeremias e Carla che la sera prima sono stati sorpresi mentre si abbracciavano in giardino. A sottolinearlo è Simona, regista del "primo bacio" della coppia. La Izzo infatti cerca di stuzzicare Carla, che la sta truccando: "Speriamo nasca una bella storia d'amore nella Casa, chissà tra chi".