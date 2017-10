"Grande Fratello Vip", doccia di coppia per Cecilia e Ignazio

Già durante la puntata di lunedì del " Grande Fratello Vip " si era posta l'attenzione sull'avvicinamento tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . In effetti tra i due sembra esserci una certa simpatia. Prima i reciproci massaggi e adesso la doccia insieme, con la promessa di un tatuaggio. Qualche giorno fa il fidanzato Francesco Monte aveva detto di non apprezzare certi atteggiamenti, ma di essere tranquillo. Sarà ancora così?

Le settimane di reclusione iniziano a pesare e Cecilia sente ogni giorno di più la mancanza del fidanzato. Anche Francesco, da fuori, se n'è accorto e ha fatto sorvolare un aereo sopra la Casa per chiederle cosa stia succedendo. "Succede che sto impazzendo" la risposta dell'argentina. Dopo oltre quattro anni di relazione lui non ha nessuna intenzione di lasciarla scappare e si presenta fuori dalla Casa per urlarle il proprio amore. Il gesto romantico è apprezzato da Cecilia, che dal giardino ascolta la dichiarazione e sorride insieme ad Ivana. La coppia, per ora, è salva.