Grande Fratello 14: Giovanni e Igor lasciano la Casa, nomination per tre

Quarta puntata per "Grande Fratello 14", condotto da Alessia Marcuzzi. Tra un ritorno importante come quello di Luca Argentero e discussioni su amori, contrasti e rivalità, la Casa ha perso due concorrenti: Giovanni, che deve abbandonare per proseguire il tirocinio da medico, e Igor, che ha perso al televoto con Luigi. Per la prossima settimana saranno in nomination Alessandro, Simone e Mary.

E la puntata inizia proprio con Argentero che varca la soglia. Il suo primo commento è "che casa gli avete fatto?". In effetti rispetto ai suoi tempi le cose sono un po' cambiate tanto che, dice, "la nostra era più spartana, questa sembra Miami". L'attore confessa di aver provato una sensazione stranissima a rientrare e rivedere le maestranze che sono in gran parte le stesse della sua edizione.



Il triangolo d'amore - Parcheggiato un attimo Argentero il primo argomento da affrontare è quello del triangolo tra Alessandro, Livia e Federica. Una clip riassume la settimana vissuta nel garage dai primi due. Giorni che sono serviti forse a chiarire quale sia il vero stato del rapporto tra i due (lui forse ancora preso, lei che considera la cosa ormai chiusa) tanto che Federica, interpellata, dice di sentirsi estranea a questa cosa che riguarda esclusivamente Ale e Livia. Parte quindi un freeze ed entra Annarita, la sorella di Alessandro che approfittando del freeze sprona il fratello a superare questa storia finita e non piagere più. Interpellato Cristiano Malgioglio va giù piatto: "Il succo del discorso era 'questa non portarcela più a casa'. Ma lei ha una storia con un modello egiziano, gli arabi sono gelosi e lei resterà zitella".



La lettera di Alessandro - E' la volta poi di Federica a essere messa al centro dell'attenzione. Lei e Alessandro si ritrovano nella stanza blu e viene mostrato un filmato in cui si vedono le reazioni di lei alla settimana appena trascorsa. Lui è colpito dalla sue lacrime, lei dice di essersi "sentita esclusa". Poi Alessia spiega alla ragazza che Alessandro ha scritto una lettera indirizzata a lei. Può decidere se aprirla o strapparla. Lei decide di leggere ma avverte che non sa cosa succederà dopo, perché si sente "comunque la seconda". La ragazza piange a dirotto davanti alle parole di lui che riassume la storia storia e le dice che per lei "ci sarà sempre". Lei dice di "essere stata molto male" e di sperare "che ci possa essere molto bene".







Argentero nel confessionale - Munito di ciak in mano, dal confessionale Luca Argentero si prepara a gestire (e giudicare) la prova che dovranno affrontare i ragazzi della Casa, ovvero recitare alcune scene tratte da film. L'attore entra in Casa tra il tripudio di tutti, soprattutto le ragazze. Viene mostrata la scena che i concorrenti del GF dovranno reinterpretare, tratta dal film con Argentero e Sarah Felberbaum "Poli opposti" e che si conclude con un bacio. La prima a mettersi alla prova è Rebecca, che deve recitare proprio con Argentero. Sul piano della recitazione forse c'è qualcosa da limare, ma sul bacio sembra dare il meglio di sé, tanto che l'attore, con la bocca tutta macchiata di rossetto, dice che a Rebecca "non sono stati spiegati i meccanismi del bacio di scena". Poi tocca a Manfredi e Valentina. E la prova la passano a pieni voti.



Giovanni e Mary - Occhi puntati sull'altra coppia della Casa. Il filmato mostra gli alti e bassi di questa settimana, tra feeling, litigate per gelosia (in particolare per Valentina), e baci. Tornati in studio la ragazza nega di essere gelosa ma dà la colpa alla situazione che amplifica tutte le emozioni. Giovanni, a domanda diretta di Alessia, dice che si sta innamorando. Mentre Valentina ribadisce di amare il suo ragazzo a casa e di non voler nessun altro e quindi di essere contenta di aver chiarito la situazione.



Giovanni deve uscire - Ma per Giovanni il momento felice dura poco. Viene infatti convocato da Alessia per discutere la sua posizione che in quanto medico lo costringe ad abbandonare la Casa per continuare il tirocinio. Lui accetta la cosa serenamente anche perché conferma che il suo lavoro "è quello per cui ho lottato tutta la vita". Una volta rientrato in Casa annuncia a Mary la novità. Lei è inizialmente commossa poi gli dice che spera di rincontrarlo fuori "per vivere le stesse emozioni che ho provato qui dentro, che erano vere al 100%". Bacio appassionato e saluti a tutti quanti. La più disperata è Rebecca, che piange come una fontana. Ciliegina sulla torta è un videomessaggio della mamma di Giovanni.

La storia di Igor - Dopo che Malgioglio ha fatto a pezzi l'idillio tra Giovanni e Mary dicendo che lui è un farfallone che cerca solo una storia di pochi giorni, si passa a Igor, uno dei due ragazzi in nomination. Un filmato ricostruisce la sua storia di ragazzo adottato e gli viene mostrata la foto di quando era piccolo con il fratello e la mamma. Lui non riesce a trattenere le lacrime quando arriva anche il videomessaggio dei genitori adottivi. La commozione è generale e persino Malgioglio ha parole buone per lui, perdonandogli anche certi atteggiamenti.



L'incontro di Luigi e l'esito del televoto - Ma c'è un momento importante anche per Luigi, l'altro concorrente in nomination. Ha la possibilità di incontrare suo fratello Peppe. I due sono in una stanza separati solo da un vetro, e le lacrime scendono copiose. Ma è tempo di sapere chi dovrà abbandonare la Casa. Alessia dichiara chiuso il televoto e dà modo ai due ragazzi di raccontare le proprie sensazioni. Il pubblico ha deciso che tra Luigi e Igor, quello che deve abbandonare la Casa, è... Igor.



Giovanni in studio - Mentre uno, Igor, esce tra i saluti dei compagni, un altro, Giovanni entra... in studio. Filmato per ripercorrere un po' la sua (breve) esperienza. Breve ma intensa. Non poteva mancare il confronto con Malgioglio che lo accusa di prendere in giro le donne. L'opinionista gli cita alcune relazioni lampo che avrebbe intrattenuto ma Giovanni fa orecchie da mercante. Anche di fronte alle accuse che arrivano dai social sembra gigioneggiare piuttosto che ribattere sdegnato.



Il momento delle nomination - Si passa alle nomination. Andranno al televoto i tre più votati mentre Verdiana, essendosi trovata senza compagno, per questo giro sarà immune. Barbara e Rossella sono le prime chiamate in confessionale. Il loro voto è per Rebecca-Simone (1) e per Mary-Kevin (2). Dopo tocca a Valentina e Manfredi che puntano il dito verso Alessandro-Federica (2 voti) e per Rebecca-Simone. Alessandro e Federica nominano anche loro Rebecca e Simone (2) e Mary-Kevin (1). Verdiana è immune e in compenso entrano in studio tre ragazzoni candidati a sostituire Giovanni. Quindi vengono convocate le gemelle: 2 voti a Mary-Kevin e uno a Rebecca e Simone.