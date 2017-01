Grande Fratello 14, ecco le prime immagini della nuova Casa

E' ormai quasi tutto pronto per " Grande Fratello 14 " e il conto alla rovescia è cominciato. Giovedì 24 settembre (e non lunedì 21 come annunciato in precedenza), si riapre la porta della casa più spiata d'Italia. E iniziano a trapelare le prime immagini della Casa, tra ambienti nuovi e lavori da ultimare. L'attesa sta crescendo...

Ovviamente il mistero deve rimanere ancora ben custodito e quindi per ora tutto ciò che possiamo vedere sono pochi dettagli, che non possono dare l'idea del totale della Casa. Quella sarà svelata probabilmente soltanto la sera in cui Alessia Marcuzzi farà gli onori di casa per questa nuova edizione.



Per adesso si può vedere un rubinetto qua e un mazzo di fiori là, una lampada e naturalmente le immancabili telecamere, piccole, qualcuna ben celata, ma assolutamente implacabili nel riprendere ogni secondo della vita dei nuovi inquilini.