Federica Lepanto, infermiera di giorno e dj scatenata di notte

Al " Grande Fratello 14 " ha trionfato su tutti, ora Federica Lepanto si gode il successo che il reality le ha regalato ma non dimentica il passato. Se da una parte partecipa alle serate in discoteca, a volte in veste anche di Dj, dall'altra continua a svolgere il suo lavoro, ovvero l' infermiera . Sui social la gieffina posta foto in cui di giorno è alle prese con il nuovo tirocinio e di notte si scatena con i fan...

E se con gli ex inquilini della Casa più spiata d'Italia non è mai andata d'accordo tanto che anche dopo l'uscita continuano i "veleni", vedi Alessandro che prima l'ha attaccata e poi ha fatto marcia indietro chiedendole scusa, i fan l'hanno sempre sostenuta.

Così Federica su Instagram li ha voluti ringraziare: "Da quando sono uscita dalla casa del Grande fratello,vengo sommersa dal vostro smisurato affetto. Ogni giorno incontro molti di voi, ricevo tantissime lettere nelle quali vi raccontate ed esprimete tutto il bene che provate nei miei confronti. Io davvero non trovo le parole giuste per ringraziarvi per tutto questo. Ognuno di voi mi tocca il cuore perché mi arriva, in ogni vostro abbraccio, tutto l'affetto che vi lega a me. Penso che questa sia una doppia vittoria per me, una vittoria che mi rimane incisa nel cuore. Grazie per avermi capito ed amato fin da subito per quella che sono".

Per la Lepanto si parla di una futura partecipazione a "Uomini e Donne" o "Temptation Island", dove magari ne approfitterà per trovare l'anima gemella. Anche perché dopo l'avventura al Grande Fratello è ancora sigle.